Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что утром 25 октября перехватила и уничтожила беспилотник над регионом столицы страны Эр-Рияда. Об этом сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики. По данным Anadolu Agency, он опубликовал заявление в социальной сети X.

Детали перехвата

Происхождение беспилотника не уточняется. Коалиция также не предоставила информации о возможных погибших, пострадавших или ущербе в результате инцидента.

Накануне коалиция заявила о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, которые, по ее данным, йеменские хуситы запустили в направлении саудовских городов Таиф и Янбу.

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Заявления хуситов

Хуситы отдельно заявили, что нанесли ракетные и дроновые удары по аэропортам, нефтяным объектам и авиабазе в Саудовской Аравии. Среди целей они назвали главный аэропорт Эр-Рияда — Международный аэропорт имени короля Халида. Группировка назвала эти атаки ответом на саудовские авиаудары по Йемену.

С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, поддерживающую международно признанное правительство Йемена в противостоянии с хуситами. Хуситы контролируют столицу Йемена Сану и другие части страны с 2014 года.

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