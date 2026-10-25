В непальской провинции Судурпашчим за пять финансовых лет потратили 12,87008 млн непальских рупий на программы предотвращения детских браков, однако власти не создали механизма оценки их эффективности. Всего на эти меры предусмотрели 14,1225 млн рупий, сообщает Kathmandu Post.

Министерство социального развития провинции организовывало информационные кампании, занятия для родителей, обучение в школах, встречи с религиозными деятелями и работу с местными комитетами по защите прав детей. В программах за этот период приняли участие 9147 детей и родителей.

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Информационный сотрудник министерства Джайдев Махар заявил, что ведомство проводит программы, но не может измерить их влияние. Сотрудница министерства Бинду Кумари Чатаут сказала, что кампанию начали без базового исследования, определенных целей и индикаторов прогресса.

По данным министерства, в Баджуре в рамках кампании удалось предотвратить 19 детских браков. Чатаут также отметила, что бюджет на такие меры ограничен и часто позволяет провести лишь одно мероприятие в одном муниципалитете. Со следующего финансового года министерство планирует активнее привлекать местные власти.

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Масштабы проблемы

Закон Непала запрещает заключать браки до достижения 20 лет. Согласно статье 173 Национального уголовного кодекса 2017 года, детский брак является уголовным правонарушением, считается недействительным и может наказываться лишением свободы на срок до трех лет и штрафом до 30 тыс. рупий.

Несмотря на это, перепись населения 2021 года показала, что доля детских браков в Судурпашчиме составляла 29,1%. Самый высокий показатель зафиксировали в Баджханге — 34,1%, далее следовали Дарчула с 33,4% и Даделдхура с 29,7%.

Полиция провинции зарегистрировала лишь 36 случаев детских браков в 2020–2021 — 2025–2026 финансовых годах. Представитель полиции Падам Бахадур Биста заявил, что до правоохранительных органов доходит лишь небольшая часть таких случаев, поскольку многие из них остаются в пределах семей и общин.

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