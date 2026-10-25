尼泊尔苏杜尔帕希姆省在五个财政年度内花费了1287.008万尼泊尔卢比用于防止童婚项目，但当局未建立评估其成效的机制。据《加德满都邮报》报道，这些措施共获得1412.25万卢比的拨款。

该省社会发展部组织了宣传活动、面向家长的课程、学校培训、与宗教人士的会面，并与地方儿童权利保护委员会合作。在此期间，共有9147名儿童和家长参与了这些项目。

没有对结果的评估

该部信息官员贾伊德夫·马哈尔表示，该部门开展了相关项目，但无法衡量其影响。该部工作人员宾杜·库马里·查陶特称，这项活动启动时没有基线研究、明确目标和进展指标。

根据该部数据，作为活动的一部分，巴朱拉成功阻止了19起童婚。查陶特还指出，此类措施的预算有限，通常只能在一个市镇举办一次活动。从下一个财政年度起，该部计划更积极地让地方政府参与其中。

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问题的规模

尼泊尔法律禁止20岁以下结婚。根据2017年《国家刑法典》第173条，童婚属于刑事犯罪，被视为无效，可处最高三年监禁及最高3万卢比罚款。

尽管如此，2021年人口普查显示，苏杜尔帕希姆的童婚比例为29.1%。巴章的比例最高，为34.1%，其后是达尔楚拉的33.4%和达德尔杜拉的29.7%。

在2020–2021至2025–2026财政年度期间，该省警方仅登记了36起童婚案件。警方发言人帕达姆·巴哈杜尔·比斯塔表示，只有一小部分此类案件会进入执法部门，因为许多案件仍局限于家庭和社区内部。

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