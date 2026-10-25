У Судурпашчимі не оцінили результативність програм проти дитячих шлюбів — Kathmandu Post

У непальській провінції Судурпашчим за п’ять фінансових років витратили 12,87008 млн непальських рупій на програми запобігання дитячим шлюбам, однак механізму оцінки їхньої результативності влада не створила. Загалом на ці заходи передбачили 14,1225 млн рупій, повідомляє Kathmandu Post.

Міністерство соціального розвитку провінції організовувало інформаційні кампанії, заняття для батьків, навчання у школах, зустрічі з релігійними діячами та роботу з місцевими комітетами із захисту прав дітей. У програмах за цей період взяли участь 9147 дітей і батьків.

Оцінки результатів немає

Інформаційний посадовець міністерства Джайдев Махар заявив, що відомство проводить програми, але не може виміряти їхній вплив. Співробітниця міністерства Бінду Кумарі Чатаут сказала, що кампанію почали без базового дослідження, визначених цілей та індикаторів прогресу.

За даними міністерства, у Баджурі в межах кампанії вдалося запобігти 19 дитячим шлюбам. Чатаут також зазначила, що бюджет на такі заходи обмежений і часто дає змогу провести лише один захід в одному муніципалітеті. Від наступного фінансового року міністерство планує активніше залучати місцеву владу.

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Масштаби проблеми

Закон Непалу забороняє укладати шлюби до досягнення 20 років. Відповідно до статті 173 Національного кримінального кодексу 2017 року, дитячий шлюб є кримінальним правопорушенням, вважається недійсним і може каратися ув’язненням на строк до трьох років та штрафом до 30 тис. рупій.

Попри це, перепис населення 2021 року засвідчив, що частка дитячих шлюбів у Судурпашчимі становила 29,1%. Найвищий показник зафіксували у Баджханзі — 34,1%, далі йшли Дарчула з 33,4% та Даделдхура з 29,7%.

Поліція провінції зареєструвала лише 36 випадків дитячих шлюбів у 2020–2021 — 2025–2026 фінансових роках. Речник поліції Падам Бахадур Біста заявив, що до правоохоронців потрапляє лише невелика частина таких випадків, оскільки багато з них залишаються в межах сімей і громад.

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