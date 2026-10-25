Друзские протестующие 25 октября перекрыли движение в южном направлении на шоссе №6 возле развязки Эльяким на севере Израиля. Участники акции подожгли шины, что вызвало значительные пробки. Полиция направила на место сотрудников Северного округа и дорожного подразделения, после чего движение по трассе восстановили, сообщает Jerusalem Post.

Причина протеста

Акция состоялась после нападения на троих молодых друзов в клубе Тель-Авива в ночь с четверга на пятницу. По свидетельствам очевидцев, нападавшие начали избивать мужчин после того, как услышали, что те разговаривают на арабском языке. Перед нападением они выкрикивали, что не хотят видеть арабов в заведении.

Один из пострадавших, который вскоре должен был вступить в Армию обороны Израиля, пытался защитить двух своих друзей — действующих военнослужащих — и был ранен ножом. Он получил ранения спины, руки и лица. Мужчину доставили в больницу, его состояние оценивалось как средней тяжести.

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Реакция политиков

Глава партии «Демократы» Яир Голан после посещения одного из раненых осудил нападение. Он заявил, что друзы и арабы являются неотъемлемой частью израильского общества, а также связал насилие с подстрекательством и расизмом. Голан обвинил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича в распространении ненависти.

Лидер партии «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман также осудил инцидент и призвал полицию тщательно расследовать дело и привлечь нападавших к ответственности по всей строгости закона. Полиция заявила, что будет обеспечивать право на выражение мнения и протест в рамках закона, но не допустит действий, угрожающих безопасности людей или нарушающих общественный порядок.

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