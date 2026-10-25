Druzyjscy protestujący 25 października zablokowali ruch w kierunku południowym na autostradzie nr 6 w pobliżu węzła Elyakim na północy Izraela. Uczestnicy akcji podpalili opony, co spowodowało poważne korki. Policja skierowała na miejsce funkcjonariuszy Okręgu Północnego i jednostki drogowej, po czym ruch na trasie został przywrócony, informuje Jerusalem Post.

Powód protestu

Akcja odbyła się po ataku na trzech młodych Druzów w klubie w Tel Awiwie w nocy z czwartku na piątek. Według relacji świadków napastnicy zaczęli bić mężczyzn, gdy usłyszeli, że rozmawiają po arabsku. Przed atakiem krzyczeli, że nie chcą widzieć Arabów w lokalu.

Jeden z poszkodowanych, który wkrótce miał wstąpić do Sił Obronnych Izraela, próbował chronić swoich dwóch przyjaciół — czynnych żołnierzy — i został ugodzony nożem. Odniósł obrażenia pleców, ręki i twarzy. Mężczyznę przewieziono do szpitala, a jego stan oceniano jako średni.

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Reakcja polityków

Przewodniczący partii Demokraci Jair Golan po odwiedzeniu jednego z rannych potępił atak. Oświadczył, że Druzowie i Arabowie są integralną częścią izraelskiego społeczeństwa, a także powiązał przemoc z podżeganiem i rasizmem. Golan oskarżył ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira i ministra finansów Becalela Smotricza o szerzenie nienawiści.

Lider partii Israel Bejteinu Awigdor Lieberman również potępił incydent i wezwał policję do dokładnego zbadania sprawy oraz pociągnięcia napastników do odpowiedzialności z całą surowością prawa. Policja oświadczyła, że będzie zapewniać prawo do wyrażania opinii i protestu w granicach prawa, ale nie dopuści do działań zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub naruszających porządek publiczny.

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