10月25日，德鲁兹抗议者封锁了以色列北部埃利亚金立交桥附近6号公路的南向交通。示威参与者焚烧轮胎，造成严重拥堵。警方派遣北区和交通部门警员赶赴现场，随后该公路恢复通行，《耶路撒冷邮报》报道。

抗议原因

此次行动发生在周四至周五夜间特拉维夫一家俱乐部内三名年轻德鲁兹人遭袭之后。据目击者称，袭击者听到他们说阿拉伯语后开始殴打他们。袭击发生前，袭击者高喊他们不想在该场所看到阿拉伯人。

一名伤者原本不久后将加入以色列国防军。他试图保护两名身为现役军人的朋友时遭刀刺伤。他的背部、手臂和面部受伤。该男子被送往医院，伤情被评估为中度。

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政治人士的反应

“民主党”主席亚伊尔·戈兰探望其中一名伤者后谴责了此次袭击。他表示，德鲁兹人和阿拉伯人是以色列社会不可分割的一部分，并将暴力与煽动和种族主义联系起来。戈兰指责国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫散布仇恨。

“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼也谴责了这一事件，并呼吁警方彻底调查案件，依法严惩袭击者。警方表示，将保障在法律范围内表达意见和抗议的权利，但不会允许危及人身安全或扰乱公共秩序的行为。

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