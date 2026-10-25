В Израиле судья Верховного суда в отставке Ашер Грунис оставил должность председателя комиссии по расследованию, изучающей принятие решений по оборонным сделкам, в частности закупкам подводных лодок. Причиной стали медицинские обстоятельства, из-за которых он не сможет участвовать в слушаниях в ближайшие месяцы, сообщает Jerusalem Post.

81-летний Грунис сообщил председателю Верховного суда Ицхаку Амиту о своем решении в пятницу. Слушания комиссии запланированы на ноябрь и декабрь. По данным судебной администрации, отсрочка заседаний могла бы навредить работе комиссии.

Новый председатель комиссии

Ицхак Амит назначил председателем комиссии судью Верховного суда в отставке Цви Зильберталя, который уже входил в ее состав. На его место членом комиссии назначили бывшую председательницу Центрального окружного суда Рут Лорх.

В состав комиссии также входят бывшая глава Банка Израиля, экономистка Карнит Флуг, бывший генеральный директор Комиссии по атомной энергии Израиля Гидеон Франк и профессор машиностроения Университета Бен-Гуриона Яаков Бортман.

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Закрытые слушания о личной ответственности

1 ноября комиссия должна начать закрытые слушания по вопросу личной ответственности в этом деле. Они будут касаться доказательств, связанных с персональными предупреждениями, которые комиссия вынесла в июне 2024 года премьер-министру Биньямину Нетаньяху, бывшему министру обороны Моше Яалону, бывшему главе «Моссада» Йосси Коэну, бывшему командующему ВМС Раму Ротбергу и бывшему должностному лицу Совета национальной безопасности Авнеру Симхони.

Предупреждения означают, что выводы комиссии потенциально могут негативно повлиять на этих лиц. Они имеют право ознакомиться с доказательствами, оспорить предварительные выводы, задавать вопросы свидетелям и представлять доказательства в свою защиту. Вызов на допрос в качестве свидетеля не означает, что должностное лицо получило такое предупреждение.

Среди тех, кого планируют заслушать в качестве свидетелей, — Нетаньяху, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, бывший президент Реувен Ривлин, Йосси Коэн, командующий ВМС Эяль Харель, а также бывшие командующие ВМС Эли Шарвит и Рам Ротберг. Комиссия изучает принятие решений и публичную ответственность в отношении оборонных сделок отдельно от уголовного производства, известного как дело 3000, которое касается предполагаемой коррупции.

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