在以色列，退休最高法院法官阿谢尔·格鲁尼斯辞去调查委员会主席职务。该委员会正在审查国防交易、特别是潜艇采购的决策过程。由于健康原因，他在未来几个月将无法参加听证会，《耶路撒冷邮报》报道。

81岁的格鲁尼斯于周五将其决定告知最高法院院长伊扎克·阿米特。委员会听证会安排在11月和12月举行。法院行政部门表示，推迟会议可能会损害委员会的工作。

委员会新主席

伊扎克·阿米特任命退休最高法院法官兹维·齐尔伯塔尔为委员会主席，后者此前已是委员会成员。前中央区法院院长鲁特·洛赫被任命为委员会成员，接替其职位。

委员会成员还包括以色列银行前行长、经济学家卡尼特·弗卢格，以色列原子能委员会前总干事吉德翁·弗兰克，以及本-古里安大学机械工程学教授雅各布·博特曼。

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关于个人责任的闭门听证会

委员会将于11月1日开始就此案中的个人责任举行闭门听证会。听证会将涉及与委员会于2024年6月向总理本雅明·内塔尼亚胡、前国防部长摩西·亚阿隆、前摩萨德负责人约西·科恩、前海军司令拉姆·罗特伯格以及前国家安全委员会官员阿夫内尔·西姆霍尼发出的个人警告有关的证据。

这些警告意味着委员会的结论可能会对这些人产生不利影响。他们有权查阅证据、质疑初步结论、向证人提问，并提交证据为自己辩护。被传唤作为证人接受询问并不意味着该官员收到了此类警告。

计划以证人身份接受听证的人员包括内塔尼亚胡、以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔、前总统鲁文·里夫林、约西·科恩、海军司令埃亚尔·哈雷尔，以及前海军司令埃利·沙维特和拉姆·罗特伯格。委员会正在独立于被称为“3000案”的刑事程序，审查有关国防交易的决策和公共责任；该刑事程序涉及涉嫌腐败。

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