Суддя у відставці Груніс залишив комісію у справі підводних човнів — Jerusalem Post

В Ізраїлі суддя Верховного суду у відставці Ашер Груніс залишив посаду голови комісії розслідування, яка вивчає ухвалення рішень щодо оборонних угод, зокрема закупівель підводних човнів. Причиною стали медичні обставини, через які він не зможе брати участь у слуханнях упродовж найближчих місяців, повідомляє Jerusalem Post.

81-річний Груніс поінформував голову Верховного суду Іцхака Аміта про своє рішення у п’ятницю. Слухання комісії заплановані на листопад і грудень. За даними судової адміністрації, відтермінування засідань могло б зашкодити роботі комісії.

Новий голова комісії

Іцхак Аміт призначив головою комісії суддю Верховного суду у відставці Цві Зільберталя, який уже входив до її складу. На його місце членом комісії призначили колишню голову Центрального окружного суду Рут Лорх.

До складу комісії також входять колишня голова Банку Ізраїлю, економістка Карніт Флуг, колишній генеральний директор Комісії з атомної енергії Ізраїлю Гідеон Франк та професор механічної інженерії Університету Бен-Гуріона Яків Бортман.

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Закриті слухання про персональну відповідальність

1 листопада комісія має розпочати закриті слухання щодо персональної відповідальності у цій справі. Вони стосуватимуться доказів, пов’язаних із персональними попередженнями, які комісія видала в червні 2024 року прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу, колишньому міністру оборони Моше Яалону, колишньому голові «Моссаду» Йоссі Коену, колишньому командувачу ВМС Раму Ротбергу та колишньому посадовцю Ради національної безпеки Авнеру Сімхоні.

Попередження означають, що висновки комісії потенційно можуть негативно вплинути на цих осіб. Вони мають право ознайомитися з доказами, оскаржити попередні висновки, ставити запитання свідкам і подавати докази на свій захист. Виклик на допит як свідка не означає, що посадовець отримав таке попередження.

Серед тих, кого планують заслухати як свідків, — Нетаньягу, начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір, колишній президент Реувен Рівлін, Йоссі Коен, командувач ВМС Еяль Харель, а також колишні командувачі ВМС Елі Шарвіт і Рам Ротберг. Комісія вивчає ухвалення рішень та публічну відповідальність щодо оборонних угод окремо від кримінального провадження, відомого як справа 3000, яке стосується ймовірної корупції.

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