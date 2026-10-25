W Izraelu sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Asher Grunis zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego komisji śledczej badającej proces podejmowania decyzji w sprawie umów obronnych, w tym zakupów okrętów podwodnych. Powodem były okoliczności zdrowotne, przez które nie będzie mógł uczestniczyć w przesłuchaniach w najbliższych miesiącach, informuje Jerusalem Post.

81-letni Grunis poinformował w piątek prezesa Sądu Najwyższego Icchaka Amita o swojej decyzji. Posiedzenia komisji zaplanowano na listopad i grudzień. Według administracji sądowej odroczenie posiedzeń mogłoby zaszkodzić pracom komisji.

Nowy przewodniczący komisji

Icchak Amit powołał na przewodniczącego komisji sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Zvi Zilbertala, który już wcześniej był jej członkiem. Na jego miejsce członkinią komisji została była prezes Sądu Okręgowego Centralnego Ruth Lorch.

W skład komisji wchodzą również była prezes Banku Izraela i ekonomistka Karnit Flug, były dyrektor generalny Izraelskiej Komisji Energii Atomowej Gideon Frank oraz profesor inżynierii mechanicznej Uniwersytetu Ben-Guriona Yaakov Bortman.

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Zamknięte przesłuchania w sprawie osobistej odpowiedzialności

1 listopada komisja ma rozpocząć zamknięte przesłuchania dotyczące osobistej odpowiedzialności w tej sprawie. Będą one dotyczyć dowodów związanych z osobistymi ostrzeżeniami, które komisja wydała w czerwcu 2024 roku premierowi Binjaminowi Netanjahu, byłemu ministrowi obrony Moszemu Ja'alonowi, byłemu szefowi Mosadu Jossiemu Cohenowi, byłemu dowódcy marynarki wojennej Ramowi Rothbergowi oraz byłemu urzędnikowi Rady Bezpieczeństwa Narodowego Avnerowi Simhoniemu.

Ostrzeżenia oznaczają, że wnioski komisji mogą potencjalnie negatywnie wpłynąć na te osoby. Mają one prawo zapoznać się z dowodami, kwestionować wstępne ustalenia, zadawać pytania świadkom i przedstawiać dowody na swoją obronę. Wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka nie oznacza, że urzędnik otrzymał takie ostrzeżenie.

Wśród osób, które mają zostać przesłuchane jako świadkowie, są Netanjahu, szef Sztabu Generalnego Izraelskich Sił Obronnych Eyal Zamir, były prezydent Reuven Rivlin, Jossi Cohen, dowódca marynarki wojennej Eyal Harel, a także byli dowódcy marynarki wojennej Eli Sharvit i Ram Rothberg. Komisja bada proces podejmowania decyzji i odpowiedzialność publiczną za umowy obronne niezależnie od postępowania karnego znanego jako sprawa 3000, dotyczącego domniemanej korupcji.

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