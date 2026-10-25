Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран и его союзники могут попытаться осуществить атаки, чтобы сорвать израильские выборы, назначенные на вторник. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном его канцелярией.

Заявление о разведданных

По словам Нетаньяху, Израиль располагает разведывательными признаками того, что Иран и его прокси-силы могут прибегнуть к атакам для срыва голосования. Он предостерег Тегеран от враждебных действий и заявил, что израильские военные готовы как к оборонительным, так и к наступательным операциям.

«Не испытывайте нас. Вы подвергнетесь непропорциональным ударам», — заявил премьер-министр. О заявлении Нетаньяху сообщает Asharq Al-Awsat.

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Безопасность в центре кампании

В последние дни предвыборной кампании Нетаньяху делает акцент на вопросах национальной безопасности. Ранее в тот же день он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение грибовидного облака над Тель-Авивом вместе с текстом, приписываемым правому политическому комментатору. В этом тексте Иран назван экзистенциальной угрозой, а другие темы предвыборной кампании — второстепенными.

В среду Нетаньяху также заявил, что передал израильским силовым структурам директиву свергнуть клерикальную власть Ирана. За день до этого он опубликовал видео, на котором разговаривает по телефону с президентом США Дональдом Трампом возле истребителя и говорит, что вместе они «доведут дело до конца».

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