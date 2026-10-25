Прем’єр Нетаньягу заявив про ризик атак перед виборами в Ізраїлі — Asharq Al-Awsat

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран та його союзники можуть спробувати здійснити атаки, щоб зірвати ізраїльські вибори, призначені на вівторок. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому його канцелярією.

Заява про розвіддані

За словами Нетаньягу, Ізраїль має розвідувальні ознаки того, що Іран і його проксі-сили можуть вдатися до атак для зриву голосування. Він застеріг Тегеран від ворожих дій та заявив, що ізраїльські військові готові як до оборонних, так і до наступальних операцій.

«Не випробовуйте нас. Ви зазнаєте непропорційних ударів», — заявив прем’єр-міністр. Про звернення Нетаньягу повідомляє Asharq Al-Awsat.

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Безпека в центрі кампанії

У фінальні дні передвиборчої кампанії Нетаньягу акцентує на питаннях національної безпеки. Раніше цього дня він опублікував згенероване штучним інтелектом зображення грибоподібної хмари над Тель-Авівом разом із текстом, приписаним правому політичному коментатору. У цьому тексті Іран названо екзистенційною загрозою, а інші теми виборчої кампанії — другорядними.

У середу Нетаньягу також заявив, що передав ізраїльським силовим структурам директиву повалити клерикальну владу Ірану. За день до того він оприлюднив відео, на якому розмовляє телефоном із президентом США Дональдом Трампом біля винищувача та говорить, що вони разом «доведуть справу до кінця».

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