Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że Iran i jego sojusznicy mogą próbować przeprowadzić ataki, aby zakłócić izraelskie wybory wyznaczone na wtorek. Powiedział o tym w wystąpieniu wideo opublikowanym przez jego kancelarię.

Oświadczenie w sprawie danych wywiadowczych

Według Netanjahu Izrael ma wywiadowcze przesłanki wskazujące, że Iran i jego siły proxy mogą uciec się do ataków, aby zakłócić głosowanie. Ostrzegł Teheran przed wrogimi działaniami i oświadczył, że izraelskie wojsko jest gotowe zarówno do operacji obronnych, jak i ofensywnych.

„Nie wystawiajcie nas na próbę. Doznacie nieproporcjonalnych uderzeń” — oświadczył premier. O wystąpieniu Netanjahu informuje Asharq Al-Awsat.

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Bezpieczeństwo w centrum kampanii

W ostatnich dniach kampanii wyborczej Netanjahu kładzie nacisk na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Wcześniej tego dnia opublikował wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz chmury grzybowej nad Tel Awiwem wraz z tekstem przypisanym prawicowemu komentatorowi politycznemu. W tekście Iran nazwano egzystencjalnym zagrożeniem, a inne tematy kampanii wyborczej — drugorzędnymi.

W środę Netanjahu oświadczył również, że przekazał izraelskim służbom bezpieczeństwa dyrektywę obalenia klerykalnych władz Iranu. Dzień wcześniej opublikował nagranie, na którym rozmawia przez telefon z prezydentem USA Donaldem Trumpem obok myśliwca i mówi, że wspólnie „doprowadzą sprawę do końca”.

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