В Бразилии сенатор от Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару набирает 51% действительных голосов в финальном опросе Datafolha перед вторым туром президентских выборов. Президент Луис Инасиу Лула да Силва имеет 49%. По данным The Rio Times, Datafolha называет такой результат технической ничьей, поскольку разница находится в пределах статистической погрешности.

Данные опроса

Опрос, заказанный Folha de S.Paulo и Globo, провели 23 и 24 октября среди 4050 избирателей в возрасте от 16 лет по всей стране. Погрешность составляет два процентных пункта при уровне доверия 95%. Исследование зарегистрировано в Высшем избирательном суде Бразилии под номером BR-09540/2026.

Если учитывать все ответы, а не только действительные голоса, Болсонару поддержали 48% опрошенных, Лулу — 47%. Еще 3% респондентов заявили, что проголосуют пустым или недействительным бюллетенем, а 2% не определились.

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Сравнение с предыдущим исследованием

В предыдущем опросе Datafolha, опубликованном 22 октября, Болсонару имел около 50,54% действительных голосов, а Лула — 49,46%. Изменение показателей менее чем на один процентный пункт также не выходит за пределы погрешности. Опрос от 15 октября показал такое же распределение, как и финальный: 51% против 49%.

Второй тур выборов президента Бразилии назначен на 25 октября. Окончательный результат определит официальный подсчет Высшего избирательного суда Бразилии.

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