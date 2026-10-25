W Brazylii senator z Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro uzyskuje 51% ważnych głosów w końcowym sondażu Datafolha przed drugą turą wyborów prezydenckich. Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva ma 49%. Według The Rio Times, Datafolha określa ten wynik jako techniczny remis, ponieważ różnica mieści się w granicach błędu statystycznego.

Dane sondażowe

Sondaż, zlecony przez Folha de S.Paulo i Globo, przeprowadzono 23 i 24 października wśród 4050 wyborców w wieku od 16 lat w całym kraju. Margines błędu wynosi dwa punkty procentowe przy poziomie ufności 95%. Badanie jest zarejestrowane w Najwyższym Sądzie Wyborczym Brazylii pod numerem BR-09540/2026.

Jeśli uwzględnić wszystkie odpowiedzi, a nie tylko ważne głosy, Bolsonaro poparło 48% ankietowanych, a Lulę — 47%. Kolejne 3% respondentów oświadczyło, że odda pusty lub nieważny głos, a 2% było niezdecydowanych.

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Porównanie z poprzednim badaniem

W poprzednim sondażu Datafolha, opublikowanym 22 października, Bolsonaro miał około 50,54% ważnych głosów, a Lula — 49,46%. Zmiana wskaźników o mniej niż jeden punkt procentowy również mieści się w granicach błędu. Sondaż z 15 października wykazał taki sam rozkład jak końcowy: 51% do 49%.

Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii jest zaplanowana na 25 października. Ostateczny wynik określi oficjalne zliczenie głosów przez Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii.

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