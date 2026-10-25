在巴西，里约热内卢州参议员弗拉维奥·博索纳罗在总统选举第二轮投票前的Datafolha最终民调中获得51%的有效票。总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦获得49%。据《里约时报》报道，Datafolha称这一结果为技术性平局，因为差距处于统计误差范围内。

民调数据

这项由Folha de S.Paulo和Globo委托进行的民调于10月23日和24日在全国范围内对4050名16岁及以上选民开展。误差范围为两个百分点，置信水平为95%。该调查已在巴西高等选举法院登记，编号为BR-09540/2026。

若计入所有回答，而非仅计算有效票，48%的受访者支持博索纳罗，47%支持卢拉。另有3%的受访者表示将投空白票或无效票，2%尚未决定。

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与此前调查的比较

在10月22日公布的前一项Datafolha民调中，博索纳罗获得约50.54%的有效票，卢拉获得49.46%。不足一个百分点的变化同样未超出误差范围。10月15日的民调显示了与最终民调相同的比例：51%对49%。

巴西总统选举第二轮投票定于10月25日举行。最终结果将由巴西高等选举法院的官方计票确定。

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