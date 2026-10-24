Trzy komisje parlamentarne RPA po inspekcji siedziby Komisji Wyborczej Republiki Południowej Afryki (IEC) w Pretorii oświadczyły, że jest ona gotowa przeprowadzić wybory lokalne 4 listopada 2026 roku. Przewodniczący komisji Mosa Chabane powiedział, że parlamentarzyści są pewni zdolności komisji do zapewnienia wolnego i uczciwego głosowania. Jednocześnie komisje przyznały, że podczas procesu wyborczego mogą pojawić się problemy, informuje The Rio Times.

Dodatkowe karty do głosowania

Kontrolę 23 października przeprowadziły parlamentarne komisje ds. spraw wewnętrznych, zarządzania kooperatywnego i spraw tradycyjnych, a także specjalna komisja ds. bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem IEC kontynuuje druk około 6,6 mln dodatkowych kart do głosowania po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które przywróciło na karty 181 wcześniej wykluczonych kandydatów Afrykańskiego Kongresu Narodowego.

Do połowy października komisja wydrukowała 66% z około 79 mln kart do głosowania. Zakończenie produkcji dodatkowego nakładu zaplanowano do 30 października — pięć dni przed głosowaniem. Publikacja nazywa terminowe zakończenie druku głównym ryzykiem logistycznym.

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Skala głosowania

Wybory odbędą się w środę, 4 listopada, w godzinach od 07:00 do 21:00 czasu lokalnego; specjalne głosowanie zaplanowano na 2 i 3 listopada. W kraju zarejestrowanych jest ponad 29 mln wyborców. W głosowaniu obsadzonych zostanie 10 526 miejsc w radach 257 gmin.

IEC certyfikowała 136 790 kandydatów, a w wyborach uczestniczy około 547 z 732 zarejestrowanych partii politycznych. Sondaż eNCA/MarkData, opublikowany 18 października, wykazał, że w Johannesburgu żadna partia nie ma poparcia zbliżonego do większości: Sojusz Demokratyczny miał 35%, a Afrykański Kongres Narodowy — 21,8%.

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