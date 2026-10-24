Три парламентских комитета ЮАР после инспекции штаб-квартиры Избирательной комиссии Южной Африки (IEC) в Претории заявили о ее готовности провести местные выборы 4 ноября 2026 года. Председатель комитета Моса Чабане сказал, что депутаты уверены в способности комиссии обеспечить свободное и честное голосование. В то же время комитеты признали, что в ходе избирательного процесса могут возникнуть проблемы, сообщает The Rio Times.

Дополнительные бюллетени

Проверку 23 октября провели парламентские комитеты по внутренним делам, кооперативному управлению и традиционным делам, а также специальный комитет по безопасности и правосудию. Тем временем IEC продолжает печать около 6,6 млн дополнительных бюллетеней после решения Конституционного суда, которое вернуло 181 ранее исключенного кандидата Африканского национального конгресса в бюллетени.

К середине октября комиссия напечатала 66% из примерно 79 млн бюллетеней. Изготовление дополнительного тиража планируют завершить до 30 октября — за пять дней до голосования. Издание называет своевременное завершение печати основным логистическим риском.

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Масштаб голосования

Выборы состоятся в среду, 4 ноября, с 07:00 до 21:00 по местному времени; специальное голосование запланировано на 2 и 3 ноября. В стране зарегистрировано более 29 млн избирателей. По итогам голосования будут распределены 10 526 мест в советах 257 муниципалитетов.

IEC сертифицировала 136 790 кандидатов, а в выборах участвуют около 547 из 732 зарегистрированных политических партий. Опрос eNCA/MarkData, опубликованный 18 октября, показал, что в Йоханнесбурге ни одна партия не имеет поддержки, близкой к большинству: Демократический альянс имел 35%, Африканский национальный конгресс — 21,8%.

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