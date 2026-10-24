Rząd przejściowy Gwinei Bissau bezterminowo odroczył wybory prezydenckie i parlamentarne, które miały odbyć się 6 grudnia 2026 roku. Nowa data głosowania nie została jeszcze ustalona: rząd planuje najpierw omówić tę kwestię na posiedzeniu rady ministrów, informuje Deutsche Welle.

Rząd przejściowy wyjaśnił odroczenie brakiem warunków organizacyjnych i politycznych do przeprowadzenia wyborów. Nadal nie wiadomo, czy głosowanie będzie można przeprowadzić w 2027 roku, czy zostanie ono przesunięte na 2028 rok.

Działalność polityczna jest ograniczona

Prawnik i analityk polityczny Cabi Sanha nazwał odroczenie przewidywalnym. Jak powiedział, po wojskowym zamachu stanu władze niemal nie stworzyły warunków do przeprowadzenia wiarygodnych wyborów. Termin zgłaszania kandydatur upłynął 6 października, jednak partie i potencjalni kandydaci nie złożyli wniosków. Premier również oświadczył, że siły polityczne nie przeprowadziły zjazdów w celu wyłonienia kandydatów.

Sanha wiąże to nie tylko z trudnościami organizacyjnymi, lecz także z ograniczeniami działalności politycznej i brakiem dialogu z uczestnikami procesu wyborczego. Zauważył, że partie i społeczeństwo obywatelskie były w niewystarczającym stopniu zaangażowane w przygotowanie głosowania, a wysiłki mediacyjne Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej i Senegalu dotąd nie przyniosły rezultatów.

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Liderowi głównej partii opozycyjnej PAIGC, Domingosowi Simõesowi Pereirze, w lipcu 2026 roku pozwolono wyjechać do Portugalii na leczenie po zwolnieniu z aresztu. Wcześniej był przetrzymywany w ramach śledztwa dotyczącego domniemanej próby zamachu stanu. Obrońcy polityka zaprzeczają oskarżeniom i nazywają postępowanie motywowanym politycznie.

Kontrowersyjna reforma konstytucyjna

Kryzys polityczny w kraju trwa od 26 listopada 2025 roku, gdy wojsko przejęło władzę przed ogłoszeniem wyników wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Wówczas urzędujący prezydent Umaro Sissoco Embaló i jego rywal Fernando Dias da Costa ogłosili swoje zwycięstwo. Dowództwo wojskowe obiecało przywrócić w kraju porządek konstytucyjny.

Sytuację skomplikowała reforma konstytucyjna, zatwierdzona w referendum 30 sierpnia 2026 roku: około 70% ważnych głosów oddano za zmianami. Rozszerzają one uprawnienia prezydenta i zmniejszają skład parlamentu ze 102 do 65 miejsc. Krytycy kwestionują legitymację reformy przygotowanej pod rządami wojskowymi bez regularnie wybranego parlamentu; opozycja wezwała do bojkotu głosowania.

Rząd przejściowy zapowiedział również wybory lokalne w 2027 roku. Cabi Sanha poparł ten pomysł, jednak podkreślił, że nie mogą one zastąpić wyborów prezydenckich i parlamentarnych, niezbędnych do przywrócenia w kraju porządku konstytucyjnego.

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