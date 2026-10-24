几内亚比绍无限期推迟选举——德国之声

几内亚比绍过渡政府无限期推迟原定于2026年12月6日举行的总统和议会选举。新的投票日期尚未确定：政府计划先在内阁会议上讨论这一问题，德国之声报道。

过渡政府将推迟选举解释为缺乏举行选举的组织和政治条件。目前尚不清楚能否在2027年举行投票，还是会推迟至2028年。

政治活动受到限制

律师和政治分析人士卡比·桑哈称，推迟选举是可以预见的。他表示，军事政变后，当局几乎没有为举行可信的选举创造条件。候选人提名截止日期为10月6日，但政党和潜在候选人均未提交申请。总理也表示，政治力量没有召开代表大会提名候选人。

桑哈认为，这不仅与组织困难有关，也与政治活动受限以及缺乏与选举进程参与者的对话有关。他指出，政党和公民社会没有得到充分参与投票筹备，而西非国家经济共同体和塞内加尔的调解努力迄今尚未取得成果。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

主要反对党PAIGC领导人多明戈斯·西蒙斯·佩雷拉在获释后，于2026年7月获准前往葡萄牙接受治疗。他此前因涉嫌参与政变企图的调查而被拘押。该政治人物的辩护律师否认指控，并称相关程序具有政治动机。

有争议的宪法改革

该国的政治危机自2025年11月26日持续至今，当时军方在总统和议会选举结果公布前夺取了政权。当时，现任总统乌马罗·西索科·恩巴洛及其竞争对手费尔南多·迪亚斯·达科斯塔都宣称获胜。军方领导层承诺让国家恢复宪法秩序。

2026年8月30日公投通过的宪法改革使局势更加复杂：约70%的有效选票支持这些修改。改革扩大总统权力，并将议会席位从102席缩减至65席。批评人士质疑这项改革的合法性，认为它是在军方统治下、没有定期选举产生的议会的情况下制定的；反对派呼吁抵制投票。

过渡政府还宣布将在2027年举行地方选举。卡比·桑哈支持这一想法，但强调地方选举不能取代恢复国家宪法秩序所必需的总统和议会选举。

关注我们在