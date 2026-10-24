Переходное правительство Гвинеи-Бисау бессрочно отложило президентские и парламентские выборы, которые должны были состояться 6 декабря 2026 года. Новая дата голосования еще не определена: правительство сначала планирует обсудить этот вопрос на заседании кабинета министров, сообщает Deutsche Welle.

Переходное правительство объяснило перенос отсутствием организационных и политических условий для проведения выборов. Остается неизвестным, смогут ли провести голосование в 2027 году или его перенесут на 2028 год.

Политическая деятельность ограничена

Адвокат и политический аналитик Каби Санья назвал перенос предсказуемым. По его словам, после военного переворота власти почти не создавали условий для проведения достоверных выборов. Срок подачи кандидатур истек 6 октября, однако партии и потенциальные кандидаты не подали заявок. Премьер-министр также заявлял, что политические силы не провели съездов для выдвижения кандидатов.

Санья связывает это не только с организационными трудностями, но и с ограничениями политической деятельности и недостатком диалога с участниками избирательного процесса. Он отметил, что партии и гражданское общество недостаточно привлекались к подготовке голосования, а посреднические усилия Экономического сообщества государств Западной Африки и Сенегала пока не дали результатов.

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Лидеру главной оппозиционной партии PAIGC Домингушу Симойншу Перейре в июле 2026 года разрешили выехать в Португалию на лечение после освобождения из-под стражи. Ранее его содержали под стражей в рамках расследования предполагаемой попытки переворота. Защита политика отвергает обвинения и называет производство политически мотивированным.

Спорная конституционная реформа

Политический кризис в стране продолжается с 26 ноября 2025 года, когда военные захватили власть до объявления результатов президентских и парламентских выборов. Тогда действующий президент Умару Сиссоку Эмбало и его соперник Фернанду Диаш да Кошта заявляли о победе. Военное руководство обещало вернуть страну к конституционному порядку.

Ситуацию осложнила конституционная реформа, одобренная на референдуме 30 августа 2026 года: около 70% действительных голосов было отдано за изменения. Они расширяют полномочия президента и сокращают состав парламента со 102 до 65 мест. Критики ставят под сомнение легитимность реформы, подготовленной при военном правлении без регулярно избранного парламента; оппозиция призвала бойкотировать голосование.

Переходное правительство также анонсировало местные выборы в 2027 году. Каби Санья поддержал эту идею, однако подчеркнул, что они не могут заменить президентские и парламентские выборы, необходимые для возвращения страны к конституционному порядку.

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