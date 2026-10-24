W Lahaurze w Pakistanie magistrat sądowy zwolnił za kaucją mężczyznę podejrzanego o napaść na kobietę jadącą skuterem drogą Mozang Ring Road. Jak informuje Dawn, kaucję ustalono na 100 tys. rupii pakistańskich, pod warunkiem że podejrzany nie jest potrzebny w związku z inną sprawą karną.

Zatrzymanie po pojawieniu się nagrania

Policja zatrzymała mężczyznę po tym, jak nagrania z kamer monitoringu z miejsca incydentu wywołały znaczący odzew społeczny w mediach społecznościowych. Podejrzanego odnaleziono dzięki danym z dziesiątek kamer Urzędu Bezpiecznych Miast Pendżabu i objęto go aresztem po wskazaniu go jako osoby występującej w sprawie karnej.

Policja z Mozangu doprowadziła zatrzymanego do sądu i wnosiła o pozostawienie go w areszcie sądowym, zaznaczając, że nie ma potrzeby fizycznego przetrzymywania go w areszcie. Magistrat jednak zdecydował o zwolnieniu mężczyzny za kaucją.

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Okoliczności napaści i reakcja władz

Na nagraniu widać, jak mężczyzna na motocyklu wyprzedza kobietę jadącą skuterem po ruchliwej drodze i zagradza jej drogę. Według publikacji ciągnął ją za włosy i wielokrotnie uderzał w twarz. Świadkowie znajdujący się w pobliżu najwyraźniej nie próbowali interweniować ani pomóc kobiecie.

Według wstępnych danych policji kobieta doznała obrażeń twarzy, w tym złamania kości nosowej. Funkcjonariusz oświadczył również, że napastnik rzucił na ziemię jej torbę z laptopem wartym około 90 tys. rupii, w wyniku czego urządzenie zostało poważnie uszkodzone. Według jego słów mężczyzna uciekł po napaści.

Główna minister Pendżabu Maryam Nawaz Sharif wyraziła niezadowolenie z decyzji o zwolnieniu za kaucją, publikując w serwisie X zrzuty ekranu telewizyjnych relacji o sprawie i pisząc „SAD”. Wcześniej informowała, że rozmawiała z poszkodowaną, która powiedziała, iż poczuła ochronę, troskę i pewność, że sprawiedliwość jest po jej stronie.

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