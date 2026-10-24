拉合尔涉嫌袭击女子的男子获准保释 — Dawn

在巴基斯坦拉合尔，一名司法治安法官准予保释一名涉嫌袭击一名骑踏板车女子的男子，事发地点位于莫藏环路。据《黎明报》报道，保释金定为10万巴基斯坦卢比，条件是该嫌疑人不因另一宗刑事案件被需要。

视频出现后被捕

事件现场的监控录像在社交媒体上引发强烈公众反响后，警方拘留了这名男子。警方利用旁遮普安全城市管理局数十个摄像头的数据追查到嫌疑人，并在其被列为刑事案件涉案人员后将其拘押。

莫藏地区警方将被拘留者带至法院，并请求将其继续置于司法羁押，指出没有必要对其实施人身羁押。然而，治安法官裁定准予该男子保释。

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袭击情况及当局反应

视频显示，一名骑摩托车的男子在一条繁忙道路上超过一名骑踏板车的女子，并挡住了她的去路。据该报报道，他拉扯她的头发，并多次殴打她的面部。附近的旁观者似乎没有试图干预或帮助该女子。

根据警方初步数据，该女子面部受伤，其中包括鼻骨骨折。一名执法人员还表示，袭击者将她装有一台价值约9万卢比笔记本电脑的包扔到地上，导致设备严重损坏。他说，该男子在袭击后逃离。

旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹·谢里夫对保释决定表示不满，她在社交平台X上发布了有关该案的电视报道截图，并写道：“SAD”。她此前表示，自己曾与受害者交谈，后者说她感受到了保护、关怀，并确信正义站在自己一边。

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