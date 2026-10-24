В Лахоре, Пакистан, судебный магистрат освободил под залог мужчину, которого подозревают в нападении на женщину, ехавшую на скутере по дороге Мозанг-Ринг-Роуд. Как сообщает Dawn, залог определили в размере 100 тысяч пакистанских рупий при условии, что подозреваемый не требуется по другому уголовному делу.

Задержание после появления видео

Полиция задержала мужчину после того, как записи камер видеонаблюдения с места инцидента вызвали значительный общественный резонанс в социальных сетях. Подозреваемого разыскали с помощью данных десятков камер Управления безопасных городов Пенджаба и взяли под стражу после того, как его назвали фигурантом уголовного дела.

Полиция района Мозанг доставила задержанного в суд и просила оставить его под судебной стражей, отметив, что необходимости в физическом содержании под стражей нет. Однако магистрат постановил освободить мужчину под залог.

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Обстоятельства нападения и реакция властей

На видеозаписи видно, как мужчина на мотоцикле обогнал женщину, управлявшую скутером на оживленной дороге, и перегородил ей путь. По данным издания, он тянул ее за волосы и неоднократно бил по лицу. Очевидцы, находившиеся рядом, по-видимому, не пытались вмешаться и помочь женщине.

Согласно предварительным данным полиции, женщина получила травмы лица, в том числе перелом носовой кости. Правоохранитель также заявил, что нападавший бросил на землю ее сумку с ноутбуком стоимостью около 90 тысяч рупий, в результате чего устройство получило значительные повреждения. По его словам, после нападения мужчина скрылся.

Главный министр провинции Пенджаб Марьям Наваз Шариф выразила недовольство решением о залоге, опубликовав в соцсети X скриншоты телевизионных сообщений о деле и написав «SAD». Ранее она сообщала, что поговорила с потерпевшей, которая сказала, что почувствовала защиту, заботу и уверенность в том, что правосудие на ее стороне.

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