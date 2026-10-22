Izraelska organizacja praw człowieka Yesh Din zgłosiła 125 fizycznych ataków na palestyńskich zbieraczy oliwek na Zachodnim Brzegu Jordanu, w Palestynie, w ciągu 24 dni od początku sezonu. Organizacja odnotowała także 168 przypadków kradzieży plonów; w co najmniej jednej czwartej zarejestrowanych przypadków na miejscu byli izraelscy wojskowi, podał The Jerusalem Post, powołując się na Reuters.

Wypowiedzi rolników i obrońców praw człowieka

Palestyński rolnik Ahmed Salem powiedział, że widział, jak izraelscy osadnicy bili kijami w jego drzewa oliwne, zbierali oliwki do worków i wywozili je do pobliskiego posterunku osadniczego, aby przetworzyć je na oliwę. Jak powiedział, obawiał się interweniować ze względu na ryzyko ataku.

Dyrektorka wykonawcza Yesh Din, Ziv Stahl, oświadczyła, że w wielu przypadkach Palestyńczycy nie mogą dostać się na swoje ziemie, zwłaszcza w pobliżu osiedli i posterunków. Jednocześnie, jak powiedziała, osadnicy mogą swobodnie poruszać się po takich terenach.

Reuters podał, że setki akrów ziemi wokół wsi Lubban al-Gharbi, w tym gaje oliwne, zostały ogrodzone i zajęte w latach 2023–2026 przez izraelski posterunek osadniczy Avichai Farm. Salem powiedział, że mieszkańcy wsi widzieli, jak osadnicy zbierali oliwki na tych ziemiach i dostarczali je do prasy w posterunku.

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Reakcja strony izraelskiej

Przedstawiciel Sił Obronnych Izraela oświadczył, że wojsko poważnie traktuje przemoc, działalność przestępczą i próby podważenia bezpieczeństwa. Nie skomentował doniesień o kradzieży oliwek w obecności wojskowych i nie wspomniał o osadnikach. Izrael oświadczył, że bada część incydentów.

Rzecznik izraelskiego rządu powiedział, że zbieranie oliwek przez Żydów na ziemi, którą nazwał historyczną ojczyzną narodu żydowskiego, nie jest kradzieżą. Jednocześnie dodał, że nikt nie powinien brać prawa we własne ręce.

Władze Palestyńskie podały, że od początku obecnego sezonu zbioru oliwek w atakach osadników zginęło trzech Palestyńczyków. Według ich danych rannych zostało także kilku dziennikarzy, europejscy dyplomaci i francuski burmistrz.

Rolnik Samer Ben Shamsi oświadczył, że 9 października w palestyńskiej wsi Beita niedaleko Nablusu zaatakowali go osadnicy w maskach. Jak powiedział, gdy on i inni rolnicy uciekli, napastnicy wywieźli ich zbiory oliwek pickupem.

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