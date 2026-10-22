Израильская правозащитная организация Yesh Din заявила о 125 физических нападениях на палестинских сборщиков оливок на Западном берегу реки Иордан, в Палестине, за 24 дня с начала сезона. Организация также зафиксировала 168 случаев кражи урожая; как минимум в четверти зарегистрированных случаев на месте находились израильские военные, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters.

Заявления фермеров и правозащитников

Палестинский фермер Ахмед Салем рассказал, что видел, как израильские поселенцы били палками по его оливковым деревьям, собирали оливки в мешки и увозили их на расположенный рядом поселенческий форпост для переработки в масло. По его словам, он опасался вмешиваться из-за риска нападения.

Исполнительный директор Yesh Din Зив Шталь заявила, что палестинцы во многих случаях не могут попасть на свои земли, особенно вблизи поселений и форпостов. В то же время, по ее словам, поселенцы могут свободно передвигаться по таким территориям.

Reuters сообщило, что сотни акров земли вокруг деревни Луббан аль-Гарби, включая оливковые рощи, были огорожены и захвачены в 2023–2026 годах израильским поселенческим форпостом Avichai Farm. Салем сказал, что жители деревни видели, как поселенцы собирали оливки на этих землях и доставляли их к прессу форпоста.

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Реакция израильской стороны

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что военные серьезно относятся к насилию, преступной деятельности и попыткам подорвать безопасность. Он не прокомментировал сообщения о краже оливок в присутствии военных и не упомянул поселенцев. Израиль заявил, что расследует часть инцидентов.

Представитель израильского правительства сказал, что сбор оливок евреями на земле, которую он назвал исторической родиной еврейского народа, не является кражей. В то же время он добавил, что никто не должен брать закон в свои руки.

Палестинская администрация сообщила, что с начала нынешнего сезона сбора оливок во время нападений поселенцев погибли трое палестинцев. По ее данным, также были ранены несколько журналистов, европейские дипломаты и французский мэр.

Фермер Самер Бен Шамси заявил, что 9 октября в палестинской деревне Бейта возле Наблуса на него напали поселенцы в масках. По его словам, когда он и другие фермеры убежали, нападавшие вывезли их урожай оливок на пикапе.

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