Дубай в ОАЭ пообещал выделить 150 млн дирхамов, или около 40,8 млн долларов, на гуманитарные кампании в стране и за рубежом. Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives направит средства 11 благотворительным организациям, в том числе на поддержку медицинской помощи и гражданского населения в секторе Газа, сообщает The National.

Получатели финансирования

Среди получателей средств — операция ОАЭ Gallant Knight, созданная после начала войны в Газе в октябре 2023 года для помощи гражданским лицам, пострадавшим от конфликта. Финансирование также получит Al Jalila Foundation — благотворительное подразделение Dubai Health, работающее в сферах медицинских исследований, образования и лечения.

В список других получателей вошли Tarahum Charity Foundation, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Charitable Establishment, Emirates Health Services, UAE Food Bank, Beit Al Khair Society, Dar Al Ber Society, Fujairah Charity Association, Noor Dubai и Digital School.

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Помощь сектору Газа

О финансировании объявили в присутствии наследного принца Дубая, вице-премьера и министра обороны ОАЭ шейха Хамдана бин Мохаммеда. Подписание соглашений о финансировании также состоялось в присутствии министра по делам Кабинета министров и генерального секретаря MBRGI Мохаммада Аль-Гергави.

Выделение средств должно усилить дальнейшую гуманитарную помощь Газе. В сентябре MBRGI запустила инициативу Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge, которая должна обеспечить палестинцев более чем 10 млн порций еды. В октябре она начала авиадоставку продовольственных наборов в партнерстве с операцией Gallant Knight 3.

Инициатива предусматривает семь партий груза воздушным и морским транспортом. Шесть рейсов должны доставить 450 тонн продовольственных наборов, а одно судно — перевезти 4 тыс. тонн запасов для базовых потребностей населения Газы. В прошлом году MBRGI распределила 2,3 млрд дирхамов для помощи 165 млн человек в 122 странах.

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