Король Иордании Абдалла II заявил, что правосудие настигнет каждого террориста, причастного к нападению на церковь в деревне Хамуд в южной провинции Карак. По последним официальным данным, в результате атаки в пятницу погибли восемь человек, еще десятки получили ранения, сообщает Asharq Al-Awsat.

Абдалла II провел заседание Совета национальной безопасности, на котором заслушал доклад о нападении. Он подчеркнул необходимость информировать граждан о ходе расследования и противодействовать слухам и дезинформации, которые могут распространять страх и раздор.

Оценка действий сил безопасности

Король поручил провести комплексную оценку реакции на теракт и подготовить практические шаги для усиления готовности в сфере безопасности и предотвращения подобных попыток в будущем. Он также призвал правительство и профильные учреждения пересмотреть политику противодействия экстремистской идеологии в координации с религиозными органами.

По словам короля, безопасность и защита граждан Иордании являются «красной линией». Он поручил силовым структурам решительно действовать против тех, кто пытается подорвать единство страны, а также привлекать к ответственности всех, кто поддерживал или оправдывал нападение.

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Расследование нападения

В деревне Хамуд проходят траурные собрания, куда прибывают люди, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и раненых. По данным издания, видео с места происшествия зафиксировали трех вооруженных нападавших, которые вышли из автомобиля и открыли огонь по гражданским лицам.

Министр внутренних дел Мазен аль-Фарая опроверг утверждения о том, что одного из трех нападавших незадолго до атаки освободили под залог. Осведомленные источники сообщили, что исполнители установлены, а результаты расследования обнародуют после изучения всех обстоятельств операции.

Опасения разжигания вражды

Карак десятилетиями считают регионом сосуществования христианской и мусульманской общин. Аналитики в Аммане полагают, что нападение могло быть направлено на провоцирование межконфессионального раздора. Христианский религиозный деятель отец Набиль Хаддад заявил, что речь идет о двух тесно объединенных общинах, которые невозможно разделить.

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