Król Jordanii Abdullah II oświadczył, że sprawiedliwość dosięgnie każdego terrorystę zamieszanego w atak na kościół w wiosce Hamud w południowej prowincji Karak. Według najnowszych oficjalnych danych w piątkowym ataku zginęło osiem osób, a kolejne dziesiątki zostały ranne, informuje Asharq Al-Awsat.

Abdullah II odbył posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego wysłuchał raportu na temat ataku. Podkreślił konieczność informowania obywateli o przebiegu śledztwa oraz przeciwdziałania plotkom i dezinformacji, które mogą szerzyć strach i niezgodę.

Ocena działań sił bezpieczeństwa

Król polecił przeprowadzić kompleksową ocenę reakcji na zamach terrorystyczny oraz przygotować praktyczne kroki służące wzmocnieniu gotowości bezpieczeństwa i zapobieganiu podobnym próbom w przyszłości. Wezwał także rząd i właściwe instytucje do przeglądu polityki przeciwdziałania ideologii ekstremistycznej w koordynacji z organami religijnymi.

Według króla bezpieczeństwo i ochrona obywateli Jordanii są „czerwoną linią”. Polecił strukturom bezpieczeństwa zdecydowanie działać przeciwko tym, którzy próbują podważyć jedność kraju, a także pociągać do odpowiedzialności wszystkich, którzy wspierali lub usprawiedliwiali atak.

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Śledztwo w sprawie ataku

W wiosce Hamud odbywają się zgromadzenia żałobne, na które przybywają ludzie, aby złożyć kondolencje rodzinom zabitych i rannych. Według publikacji nagrania wideo z miejsca zdarzenia zarejestrowały trzech uzbrojonych napastników, którzy wysiedli z samochodu i otworzyli ogień do cywilów.

Minister spraw wewnętrznych Mazen al-Faraya zaprzeczył twierdzeniom, że jeden z trzech napastników został zwolniony za kaucją na krótko przed atakiem. Poinformowane źródła przekazały, że ustalono sprawców, a wyniki śledztwa zostaną opublikowane po zbadaniu wszystkich okoliczności operacji.

Obawy przed podsycaniem wrogości

Karak od dziesięcioleci jest uważany za region współistnienia społeczności chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Analitycy w Ammanie uważają, że atak mógł mieć na celu sprowokowanie waśni międzywyznaniowych. Chrześcijański działacz religijny ojciec Nabil Haddad oświadczył, że chodzi o dwie ściśle zjednoczone społeczności, których nie da się podzielić.

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