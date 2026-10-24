约旦国王阿卜杜拉二世表示，所有参与袭击南部卡拉克省哈穆德村一座教堂的恐怖分子都将受到法律制裁。据最新官方数据，周五的袭击造成8人死亡，另有数十人受伤，《中东报》报道。

阿卜杜拉二世召开了国家安全委员会会议，并在会上听取了关于此次袭击的报告。他强调，有必要向公民通报调查进展，并打击可能散布恐惧和不和的谣言及虚假信息。

评估安全部队的行动

国王下令对恐怖袭击的应对措施进行全面评估，并制定切实步骤，以加强安全准备并防止今后发生类似企图。他还呼吁政府和相关机构与宗教机构协调，审查打击极端主义意识形态的政策。

国王表示，约旦公民的安全和保护是一条“红线”。他指示安全机构坚决打击试图破坏国家团结的人，并追究所有支持或为此次袭击辩护者的责任。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

袭击调查

哈穆德村正在举行悼念集会，人们纷纷前来向死者和伤者家属表示慰问。据该报称，现场视频记录了3名武装袭击者从一辆汽车中出来并向平民开火。

内政部长马赞·法拉耶否认了有关3名袭击者中的一人在袭击前不久获准保释的说法。知情人士称，行凶者身份已确定，待对行动的所有情况完成调查后，将公布调查结果。

对煽动敌意的担忧

数十年来，卡拉克一直被视为基督教和穆斯林社区共存的地区。安曼的分析人士认为，此次袭击可能旨在挑起宗教派别之间的不和。基督教宗教人士纳比勒·哈达德神父表示，这是两个紧密团结、无法被分割的社区。

关注我们在