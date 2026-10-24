Абдалла II пообіцяв притягнути причетних до нападу в Караку — Asharq Al-Awsat

Король Йорданії Абдалла II заявив, що правосуддя дістанеться кожного терориста, причетного до нападу на церкву в селі Хамуд у південній провінції Карак. За останніми офіційними даними, внаслідок атаки в п'ятницю загинули вісім людей, ще десятки зазнали поранень, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Абдалла II провів засідання Ради національної безпеки, на якому заслухав доповідь про напад. Він наголосив на необхідності інформувати громадян про перебіг розслідування та протидіяти чуткам і дезінформації, що можуть поширювати страх і розбрат.

Оцінка дій сил безпеки

Король доручив провести комплексну оцінку реакції на теракт і підготувати практичні кроки для посилення безпекової готовності та запобігання подібним спробам у майбутньому. Він також закликав уряд і профільні установи переглянути політику протидії екстремістській ідеології у координації з релігійними органами.

За словами короля, безпека й захист громадян Йорданії є «червоною лінією». Він доручив силовим структурам рішуче діяти проти тих, хто намагається підірвати єдність країни, а також притягати до відповідальності всіх, хто підтримував або виправдовував напад.

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Розслідування нападу

У селі Хамуд відбуваються жалобні зібрання, куди прибувають люди, щоб висловити співчуття родинам загиблих і поранених. За даними видання, відео з місця події зафіксували трьох озброєних нападників, які вийшли з автомобіля та відкрили вогонь по цивільних.

Міністр внутрішніх справ Мазін аль-Фараєх заперечив твердження, ніби одного з трьох нападників незадовго до атаки звільнили під заставу. Поінформовані джерела повідомили, що виконавців встановлено, а результати розслідування оприлюднять після завершення вивчення всіх обставин операції.

Побоювання розпалювання ворожнечі

Карак десятиліттями вважають регіоном співіснування християнських і мусульманських громад. Аналітики в Аммані вважають, що напад міг бути спрямований на провокування міжконфесійного розбрату. Християнський релігійний діяч отець Набіль Хаддад заявив, що йдеться про дві тісно об'єднані громади, які неможливо розділити.

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