Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал Великобританию и Аргентину провести прямые переговоры о будущем Фолклендских островов. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на The Telegraph, израильские правительственные источники расценили это заявление как существенное изменение подхода Израиля к территориальному спору.

Заявление израильского посла

Во время заседания ООН Данон заявил, что Израиль признает важность этого вопроса для аргентинского общества и усилия Буэнос-Айреса, предпринимаемые по дипломатическим каналам в соответствии с принципами международного права.

В то же время в его формулировке не было прямой поддержки претензий Аргентины на острова. The Telegraph сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы поручил дипломатам изменить официальную позицию страны и поддержать призыв к прямым переговорам между Лондоном и Буэнос-Айресом.

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Один из собеседников издания заявил, что текст заявления был одобрен на самом высоком уровне израильского правительства, а само участие Израиля стало первым в этом конфликте. Эти оценки не означают официального признания израильской стороной аргентинских претензий.

Контекст и опровержения

По данным The Telegraph, израильские источники связали заявление в ООН с изменением политики британского правительства в отношении Израиля. В частности, речь шла об экономических санкциях Великобритании против поселений на Западном берегу Иордана, введенных месяцем ранее министром иностранных дел Эдом Милибэндом.

В то же время представитель посольства Израиля в Великобритании Алекс Гендлер опроверг, что Нетаньяху издавал директиву об изменении позиции. В публикации в X он заявил, что такого распоряжения не существует.

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