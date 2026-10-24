以色列驻联合国大使丹尼·达农呼吁英国和阿根廷就福克兰群岛的未来举行直接谈判。据《耶路撒冷邮报》报道，援引《每日电讯报》的消息，以色列政府消息人士将这一声明视为以色列在该领土争端上立场的重大转变。

以色列大使的声明

在联合国会议期间，达农表示，以色列认识到这一问题对阿根廷社会的重要性，也认识到布宜诺斯艾利斯根据国际法原则通过外交渠道作出的努力。

与此同时，他的措辞并未直接支持阿根廷对这些岛屿的主张。《每日电讯报》报道称，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡据称指示外交官改变该国官方立场，并支持呼吁伦敦和布宜诺斯艾利斯进行直接谈判。

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该报一名消息人士表示，声明文本在以色列政府最高层获得批准，而以色列本身的参与是其首次介入这场冲突。这些评估并不意味着以色列方面正式承认阿根廷的主张。

背景与否认

据《每日电讯报》报道，以色列消息人士将联合国的声明与英国政府对以色列政策的变化联系起来。具体而言，涉及英国针对约旦河西岸定居点的经济制裁，该制裁由外交大臣埃德·米利班德一个月前实施。

与此同时，以色列驻英国大使馆发言人亚历克斯·根德勒否认内塔尼亚胡曾下达改变立场的指令。他在X平台发文称，不存在这样的命令。

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