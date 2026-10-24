Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon wezwał Wielką Brytanię i Argentynę do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów na temat przyszłości Falklandów. Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na The Telegraph, izraelskie źródła rządowe uznały to oświadczenie za istotną zmianę podejścia Izraela do sporu terytorialnego.

Oświadczenie izraelskiego ambasadora

Podczas posiedzenia ONZ Danon oświadczył, że Izrael uznaje znaczenie tej kwestii dla argentyńskiego społeczeństwa oraz wysiłki Buenos Aires prowadzone kanałami dyplomatycznymi zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

Jednocześnie jego sformułowanie nie zawierało bezpośredniego poparcia dla roszczeń Argentyny do wysp. The Telegraph podał, że premier Izraela Binjamin Netanjahu miał rzekomo polecić dyplomatom zmianę oficjalnego stanowiska kraju i poparcie apelu o bezpośrednie rozmowy między Londynem a Buenos Aires.

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Jeden z rozmówców gazety oświadczył, że tekst deklaracji został zatwierdzony na najwyższym szczeblu izraelskiego rządu, a sam udział Izraela był pierwszym w tym konflikcie. Oceny te nie oznaczają oficjalnego uznania przez stronę izraelską argentyńskich roszczeń.

Kontekst i zaprzeczenia

Według The Telegraph izraelskie źródła powiązały oświadczenie w ONZ ze zmianą polityki brytyjskiego rządu wobec Izraela. W szczególności chodziło o brytyjskie sankcje gospodarcze przeciwko osiedlom na Zachodnim Brzegu Jordanu, wprowadzone miesiąc wcześniej przez ministra spraw zagranicznych Eda Milibanda.

Jednocześnie rzecznik Ambasady Izraela w Wielkiej Brytanii Alex Gandler zaprzeczył, że Netanjahu wydał dyrektywę dotyczącą zmiany stanowiska. We wpisie na X oświadczył, że takie polecenie nie istnieje.

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