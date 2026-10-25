受恶劣天气影响，南澳大利亚州约1.2万名用户从周六中午至周日10:00失去供电。包括奥古斯塔港在内的部分地区阵风达到96至98公里/小时，澳大利亚广播公司新闻报道。

救援人员接到数十起求助

南澳大利亚州紧急服务部门从周六7:00开始的24小时内接到60起求助。最多的求助来自阿德莱德北部郊区和奥古斯塔港地区。在奥古斯塔港，约20起求助在半小时内涌入。

该部门值班官员伊恩·博尼顿表示，大部分工作与强风造成的后果有关。救援人员处理了树木倒塌，以及屋顶和围栏受损的事件。

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树枝损坏汽车

在阿德莱德南部郊区海德公园，一根大型树枝掉落在一家餐厅旁的停车场，压坏了一辆停放汽车的后部。Hello Neighbour咖啡馆的共同所有人劳拉·埃德蒙兹表示，树枝掉落时车内没有人。她说，这棵树大约六个月前曾将树枝掉落到邻近的一家场所。

气象学家大卫·克罗克解释说，此次恶劣天气是由昆士兰州上空的热带气团引发的，其水汽被澳大利亚南部的冷锋带走。因此，南澳大利亚州、维多利亚州和塔斯马尼亚州上空形成了一条降雨带。

自周六9:00起，阿德莱德及邻近高地降雨量为15至20毫米，南澳大利亚州东部部分地区为25至30毫米。SA Power Networks的数据显示，截至周日上午，约500名用户仍未恢复供电。电力人员继续在艾尔半岛、中北部地区、该州东南部和阿德莱德都市区开展抢修工作。

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