Мужчина в возрасте около 60 лет умер, ожидая скорую помощь на западном побережье Тасмании в Австралии. Как сообщает ABC News, автомобиль скорой прибыл примерно через 78 минут после вызова, однако к тому моменту мужчина уже умер.

Вызов из-за боли в груди

Мужчина, живший в районе городка Зихан, в субботу позвонил по номеру экстренной помощи 000. Он жаловался на боль в груди и проблемы с дыханием.

Государственный секретарь Профсоюза работников здравоохранения и социальных служб Робби Мур заявил, что такой вызов относился к категории «приоритет один», то есть скорая должна была прибыть как можно быстрее. По его словам, автомобиль скорой в Зихане в тот день оставался без экипажа из-за незаполненной смены в графике, а бригады в соседних Страхане и Квинстауне выехали на другие вызовы.

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Бригаду направили из Берни

На вызов направили скорую из Берни, расположенного примерно в 140 километрах к северу от Зихана. Мур отметил, что бригада, дежурившая бы в Зихане, могла прибыть значительно раньше. Он также сказал, что для укомплектования местной скорой пытались привлечь волонтёров, но желающих не нашлось.

Профсоюз призвал власти увеличить число постоянных парамедиков. Депутат от Лейбористской партии Элла Хаддад заявила о необходимости больших инвестиций в региональное здравоохранение Тасмании. Департамент здравоохранения попросили предоставить комментарий.

Менее чем за две недели до этого в Хобарте начали расследование смерти другого мужчины, которого семье пришлось самостоятельно везти в больницу из-за отсутствия доступной скорой. Министр здравоохранения Тасмании Бриджит Арчер заявила, что не знала о других подобных случаях задержки скорой помощи.

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