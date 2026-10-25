Министерства иностранных дел и объединения Южной Кореи не обменивались официальной корреспонденцией с другими государственными органами относительно запланированного переноса в административный город Седжон. Об этом говорится в ответах ведомств, полученных депутатом парламента Ким Дэ Сиком от партии «Сила народа», сообщает Korea Herald.

План переезда к 2031 году

13 октября правительство объявило о намерении провести вторую волну перемещения центральных государственных органов в Седжон к 2031 году. План не предусматривает исключений для министерств, отвечающих за внешнюю политику и национальную безопасность. Для его реализации планируется внести изменения в специальный закон об административном городе и построить новые правительственные офисы.

В ответ на запрос об официальных документах, которыми обменивались с Министерством внутренних дел и другими органами, МИД заявил, что пока не направлял и не получал официальной корреспонденции с соответствующими министерствами. Министерство объединения также сообщило, что не располагает записями о такой переписке.

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Вопросы безопасности и дипломатической работы

Министерство обороны не ответило напрямую, обменивалось ли оно официальными документами, но заявило о тесных консультациях с соответствующими органами относительно деталей переезда. Ведомство отметило, что стремится обеспечить непрерывную поддержку президента как верховного главнокомандующего и сохранить боеготовность.

В МИД сообщили, что проведут достаточные консультации с другими министерствами, чтобы дипломатическая работа не столкнулась с перебоями. Министерство объединения еще не рассматривало, переносить ли в Седжон объекты межкорейской связи и безопасности или оставить их в Сеуле. Межкорейские каналы связи не работают с 7 апреля 2023 года, хотя министерство продолжает пытаться связаться с Северной Кореей.

Ким Дэ Сик заявил, что перенос министерств, отвечающих за иностранные дела и безопасность, напрямую связан с национальной безопасностью и реагированием на кризисы. Он призвал правительство объяснить, какие оценки и консультации предшествовали решению, а также какие меры подготовлены для предотвращения пробелов в безопасности и экстренном реагировании.

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