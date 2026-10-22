Dubaj w ZEA zobowiązał się przeznaczyć 150 mln dirhamów, czyli około 40,8 mln dolarów, na kampanie humanitarne w kraju i za granicą. Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives skieruje środki do 11 organizacji charytatywnych, w tym na wsparcie pomocy medycznej i ludności cywilnej w Strefie Gazy, informuje The National.

Odbiorcy finansowania

Wśród odbiorców środków jest operacja ZEA Gallant Knight, utworzona po rozpoczęciu wojny w Gazie w październiku 2023 roku, aby pomagać cywilom dotkniętym konfliktem. Finansowanie otrzyma również Al Jalila Foundation — charytatywne ramię Dubai Health, działające w obszarach badań medycznych, edukacji i leczenia.

Na liście pozostałych odbiorców znalazły się Tarahum Charity Foundation, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Charitable Establishment, Emirates Health Services, UAE Food Bank, Beit Al Khair Society, Dar Al Ber Society, Fujairah Charity Association, Noor Dubai oraz Digital School.

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Pomoc dla Strefy Gazy

O finansowaniu poinformowano w obecności następcy tronu Dubaju, wicepremiera i ministra obrony ZEA, szejka Hamdana bin Mohammeda. Podpisanie umów finansowych odbyło się również w obecności ministra ds. gabinetu i sekretarza generalnego MBRGI Mohammada Al Gergawiego.

Przeznaczenie środków ma wzmocnić dalszą pomoc humanitarną dla Gazy. We wrześniu MBRGI uruchomiła inicjatywę Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge, która ma zapewnić Palestyńczykom ponad 10 mln posiłków. W październiku rozpoczęła dostawy lotnicze paczek żywnościowych we współpracy z operacją Gallant Knight 3.

Inicjatywa przewiduje siedem transportów drogą lotniczą i morską. Sześć lotów ma dostarczyć 450 ton paczek żywnościowych, a jeden statek ma przewieźć 4 tys. ton zapasów na podstawowe potrzeby ludności Gazy. W ubiegłym roku MBRGI rozdysponowała 2,3 mld dirhamów, aby pomóc 165 mln ludzi w 122 krajach.

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