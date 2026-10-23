W RPA teatr The Market otworzył swój pierwszy Queer Fest — festiwal poświęcony doświadczeniom osób LGBTQ+. Wydarzenie trwa od 21 do 25 października 2026 roku i zbiega się z 50. rocznicą teatru. Jak informuje Daily Maverick, program łączy spektakle teatralne, muzykę i występy na żywo.

Program festiwalu

Dyrektor artystyczny The Market, Greg Homann, oświadczył, że festiwal ma być przestrzenią świętowania i radości, a także platformą aktywizmu. Program otworzył specjalny występ satyryka Pietera-Dirka Uysa z przedstawieniem Evita @ 91. Wśród prezentowanych dzieł teatralnych są również The Breasts of Tiresias Guillaume’a Apollinaire’a, kabaretowa komedia dla dorosłych Bum Stuff: A Cheeky Cabaret Bruce’a J. Little’a oraz fizyczna produkcja Tamsanqi Tshabalali.

W muzycznej części festiwalu wystąpią Chris Chameleon, The Luyanda Madope Trio oraz duet Adrian & Emma-Jean. Występy te uzupełniają teatralny program festiwalu.

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Spektakl Shockwave

Jedną z głównych produkcji Queer Fest jest sztuka Shockwave Chantal Stanfield, której pokazy potrwają do 8 listopada. Jej akcja rozgrywa się w Kapsztadzie w latach 80., w okresie stanu wyjątkowego. Spektakl analizuje życie w warunkach apartheidu, religijnego konserwatyzmu i uprzedzeń, gdy możliwość otwartego mówienia o własnej tożsamości była ograniczona.

W produkcji reżysera Davida Dennisa osobiste historie postaci łączą się z politycznym napięciem tamtych czasów. Oprawa dźwiękowa odtwarza obecność policyjnych pojazdów, psów i eksplozji kanistrów poza sceną. Spektakl porusza również temat strachu wokół epidemii HIV/AIDS oraz religijnego wykluczenia. W rolę siostry Debbie wciela się Renate Stuurman, a w Shockwave występują także Lois du Plessis, Trevor Lynch i Dwayne Behrens.

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