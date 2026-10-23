В ЮАР театр The Market открыл свой первый Queer Fest — фестиваль, посвящённый LGBTQ+ опыту. Мероприятие проходит с 21 по 25 октября 2026 года и совпадает с 50-летием театра. Как сообщает Daily Maverick, программа сочетает театральные постановки, музыку и живые выступления.

Программа фестиваля

Художественный руководитель The Market Грег Хоманн заявил, что фестиваль должен быть пространством празднования и радости, а также площадкой для активизма. Программу открыло специальное выступление сатирика Питера-Дирка Юйса с шоу Evita @ 91. Среди театральных работ также представлены The Breasts of Tiresias Гийома Аполлинера, взрослая комедия-кабаре Bum Stuff: A Cheeky Cabaret Брюса Дж. Литтла и физическая постановка Тамсанки Тшабалалы.

В музыкальной части фестиваля заявлены Крис Хамелеон, The Luyanda Madope Trio и дуэт Adrian & Emma-Jean. Эти выступления дополняют театральную программу фестиваля.

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Постановка Shockwave

Одной из главных постановок Queer Fest стала пьеса Шанталь Стенфилд Shockwave, показы которой продлятся до 8 ноября. Её действие разворачивается в Кейптауне 1980-х годов, в период чрезвычайного положения. Постановка рассматривает жизнь в условиях апартеида, религиозного консерватизма и предубеждений, когда возможность открыто говорить о собственной идентичности была ограничена.

В постановке режиссёра Дэвида Денниса личные истории персонажей сочетаются с политическим напряжением того времени. Звуковое оформление воссоздаёт присутствие полицейских машин, собак и взрывов канистр за сценой. Постановка также затрагивает тему страха вокруг эпидемии ВИЧ/СПИДа и религиозного исключения. Роль сестры Дебби исполняет Ренате Стурман, также в Shockwave играют Лоис дю Плесси, Тревор Линч и Дуэйн Беренс.

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