В Австралии министр иностранных дел Пенни Вонг осудила анимационные ролики партии One Nation, в которых она изображена жертвой насилия. Лидер партии Полин Хэнсон заявила, что эти видео не будут удалены. Об этом сообщает The Guardian.

Сцены насилия в роликах

В одном из эпизодов серии Please Explain, выпущенном в 2022 году, Вонг изображена убитой премьер-министром Энтони Альбанезе: она лежит лицом вниз на столе, а из спины торчит нож. В мультфильме Super Progressive Movie, опубликованном в феврале, Альбанезе отрубает Вонг голову топором, ошибочно полагая, что нападает на Хэнсон.

Вонг заявила, что готовность One Nation и дальше изображать такое насилие многое говорит о партии. По ее словам, австралийцы заслуживают избранных представителей, которые работают над улучшением их жизни, а не продвигают разобщенность, насилие и личные нападки.

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Позиция One Nation

Мультфильмы оказались под усиленным вниманием на фоне дискуссии о безопасности политиков после предполагаемого нападения на прошлой неделе на депутата Хелен Хейнс, представляющую округ Инди. В воскресенье комиссар Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт призвала политиков к осторожной и уважительной риторике. Она связала накаленную политическую риторику, в том числе мультфильмы Хэнсон, с ростом числа насильственных угроз в адрес политиков.

Хэнсон заявила, что мультфильмы Please Explain не имеют отношения к нападению на Хейнс и не исчезнут. Она также утверждает, что политики Лейбористской и Либеральной партий стремятся цензурировать ролики, поскольку им не нравится критическое внимание к ним.

Лидер One Nation в штате Виктория Уоррен Пикеринг признал, что мультфильмы не всегда могут быть уместными или такими, которые можно защитить, однако назвал их проявлением свободы слова. Он отверг утверждения, что ролики способствовали ухудшению политической атмосферы, и сравнил их с персонажами мультсериала Looney Tunes.

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