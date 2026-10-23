У ПАР стартував перший Queer Fest у театрі The Market — Daily Maverick

У ПАР театр The Market відкрив свій перший Queer Fest — фестиваль, присвячений LGBTQ+ досвіду. Подія триває з 21 до 25 жовтня 2026 року та збігається з 50-річчям театру. Як повідомляє Daily Maverick, програма поєднує театральні постановки, музику й живі виступи.

Програма фестивалю

Художній керівник The Market Грег Гоманн заявив, що фестиваль має бути простором святкування та радості, а також майданчиком для активізму. Програму відкрили спеціальним виступом сатирика Пітера-Дірка Юйса з шоу Evita @ 91. Серед театральних робіт також представлені The Breasts of Tiresias Гійома Аполлінера, доросла комедія-кабаре Bum Stuff: A Cheeky Cabaret Брюса Джей Літтла та фізична постановка Тамсанки Тшабалали.

У музичній частині фестивалю заявлені Кріс Хамелеон, The Luyanda Madope Trio та дует Adrian & Emma-Jean. Ці виступи доповнюють театральну програму фестивалю.

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Вистава Shockwave

Однією з головних постановок Queer Fest стала п'єса Шанталь Стенфілд Shockwave, покази якої триватимуть до 8 листопада. Її дія розгортається в Кейптауні 1980-х років, у період надзвичайного стану. Вистава розглядає життя в умовах апартеїду, релігійного консерватизму та упереджень, коли можливість відкрито говорити про власну ідентичність була обмежена.

У постановці режисера Девіда Денніса особисті історії персонажів поєднані з політичною напругою того часу. Звукове оформлення відтворює присутність поліцейських машин, собак і вибухи каністр за сценою. Вистава також порушує тему страху навколо епідемії ВІЛ/СНІДу та релігійного виключення. Роль сестри Деббі виконує Ренате Стурман, також у Shockwave грають Лоїс дю Плессі, Тревор Лінч і Двейн Беренс.

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