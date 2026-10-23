南非The Market剧院举办了首届酷儿节（Queer Fest），这是一个 посвящ于LGBTQ+群体经历的节日活动。活动将于2026年10月21日至25日举行，并恰逢该剧院成立50周年。据《每日马弗里克报》报道，活动节目结合了戏剧制作、音乐和现场演出。

节日节目

The Market艺术总监格雷格·霍曼表示，该节日应成为庆祝和欢乐的空间，同时也是开展行动主义的平台。节目以讽刺作家彼得-德克·尤斯携《Evita @ 91》带来的特别演出开幕。戏剧作品还包括纪尧姆·阿波利奈尔的《The Breasts of Tiresias》、布鲁斯·J·利特尔的成人喜剧歌舞表演《Bum Stuff: A Cheeky Cabaret》，以及坦桑卡·查巴拉拉的肢体剧作品。

音乐部分将有克里斯·卡梅莱恩、The Luyanda Madope Trio和Adrian & Emma-Jean二人组登场。这些演出为节日的戏剧节目作出补充。

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《Shockwave》演出

酷儿节的主要作品之一是香塔尔·斯坦菲尔德的戏剧《Shockwave》，演出将持续至11月8日。故事背景设在20世纪80年代、处于紧急状态时期的开普敦。该剧探讨了种族隔离、宗教保守主义和偏见之下的生活，当时公开谈论自身身份认同的可能性受到限制。

在导演大卫·丹尼斯的作品中，角色的个人故事与那个时代的政治紧张局势相结合。音效设计再现了警车、犬只和舞台外罐体爆炸的存在。该剧还触及围绕艾滋病毒/艾滋病疫情的恐惧以及宗教排斥问题。蕾娜特·斯图尔曼饰演黛比修女，洛伊斯·杜·普莱西、特雷弗·林奇和德韦恩·贝伦斯也出演《Shockwave》。

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