沙特项目在也门实施300个项目——Asharq Al-Awsat

沙特也门发展与重建计划（SDRPY）已在该国16个省实施了300个项目和倡议。这些项目涵盖教育、医疗保健、能源、供水、交通、农业和渔业、发展计划以及对也门政府机构能力的支持，Asharq Al-Awsat报道。

在医疗保健领域，该计划实施了40多个项目和倡议，并支持了13个省的30家医疗机构。相关工作包括医院和医疗中心的建设、设备配备和运营，以及人员培训。

医院和医疗援助

其中一项重点设施是位于亚丁、拥有270张床位的穆罕默德·本·萨勒曼王子医院。该医院设有14家专科诊所和一个心脏病中心，并安装了2,000多件医疗设备。

从2023年1月启用至2026年10月，该医院提供了近500万项医疗服务。根据公布的数据，医院完成了3.1万例手术以及超过1.1万例心脏手术和导管插入术。

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其他项目包括位于马哈拉省的萨勒曼国王医疗教育城，其中设有一所110张床位的医院。该计划还支持了该省的一家透析中心：该中心提供了超过10万项专业医疗服务，其中包括2.2万多次透析。索科特拉的医疗中心得到修复，设备被供应至马里卜的医院，索科特拉和舍卜沃的医疗机构则得到运营。

教育和人道主义支持

教育领域在11个省实施了约60个项目和倡议，包括建设和配备40多所示范学校、升级大学基础设施和实验室、发展技术和职业教育，以及培训教师。

在亚丁大学，药学院的28个实验室获得设备配备，法学院设立了法医研究实验室。在马里卜，该计划支持了萨巴地区大学的发展，那里建成了两栋设有16间教室的教学楼和一栋行政楼。

与此同时，萨勒曼国王人道主义援助和救济中心正在向流离失所家庭提供紧急援助。有关塔伊兹和拉赫季供水及卫生设施的协议规定，在90天内每天供水。在阿比扬、亚丁和舍卜沃，发放了1,960个食品包，据该中心称，共有7,700人受益。在哈杰省，哈拉德和米迪地区的564名居民获得了94顶帐篷和94套临时住所安置套件。

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