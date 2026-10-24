Саудовская программа реализовала 300 проектов в Йемене — Asharq Al-Awsat

Саудовская программа развития и восстановления Йемена (SDRPY) реализовала 300 проектов и инициатив в 16 губернаторствах страны. Они охватывают образование, здравоохранение, энергетику, водоснабжение, транспорт, сельское хозяйство и рыболовство, программы развития и поддержку институционального потенциала правительства Йемена, сообщает Asharq Al-Awsat.

В сфере здравоохранения программа реализовала более 40 проектов и инициатив и поддержала 30 медицинских учреждений в 13 губернаторствах. Работы включали строительство, оснащение и эксплуатацию больниц и медицинских центров, а также подготовку персонала.

Больницы и медицинская помощь

Одним из ключевых объектов является больница принца Мухаммеда бин Салмана в Адене на 270 коек. В ней работают 14 специализированных клиник и кардиологический центр, а также установлено более 2 тысяч единиц медицинского оборудования.

С момента открытия в январе 2023 года по октябрь 2026 года больница предоставила почти 5 миллионов медицинских услуг. Согласно опубликованным данным, там провели 31 тысячу операций и более 11 тысяч операций на сердце и процедур катетеризации.

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Среди других проектов — медицинско-образовательный городок короля Салмана в губернаторстве Аль-Махра с больницей на 110 коек. Программа также поддержала диализный центр в этом губернаторстве: он предоставил более 100 тысяч специализированных медицинских услуг, в том числе свыше 22 тысяч сеансов диализа. На Сокотре восстанавливали медицинские центры, в больницы Мариба поставляли оборудование, а медицинские учреждения эксплуатировали на Сокотре и в Шабве.

Образование и гуманитарная поддержка

В образовательном секторе реализовано около 60 проектов и инициатив в 11 губернаторствах. Они предусматривают строительство и оснащение более 40 модельных школ, обновление университетской инфраструктуры и лабораторий, развитие технического и профессионального образования, а также подготовку учителей.

В Аденском университете оборудовали 28 лабораторий фармацевтического факультета и создали криминалистическую исследовательскую лабораторию на юридическом факультете. В Марибе программа поддержала развитие Университета региона Саба, где возвели два корпуса с 16 аудиториями и административное здание.

Параллельно Центр гуманитарной помощи и поддержки короля Салмана оказывает экстренную помощь перемещенным семьям. Соглашения по водоснабжению и санитарии в Таизе и Лахдже предусматривают ежедневные поставки воды в течение 90 дней. В Абьяне, Адене и Шабве раздали 1 960 продовольственных наборов, которыми, по данным центра, воспользовались 7 700 человек. В губернаторстве Хаджа 564 жителя районов Харад и Миди получили 94 палатки и 94 набора для обустройства временного жилья.

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