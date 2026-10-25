В деревне Хамуд в Иордании тысячи людей приняли участие в похоронах восьми жертв стрельбы возле Греческой православной церкви Святого Георгия. Нападение произошло в пятницу во время другой похоронной церемонии: погибли девять человек, десятки получили ранения.

Похороны возле церкви

Гробы, покрытые иорданскими флагами, пронесли через толпу у храма в провинции Карак. Богослужение возглавили священники, а безопасность обеспечивали силовики. В церемонии принял участие премьер-министр Джафар Хассан, представлявший короля Абдаллу II, а также правительственные чиновники и высокопоставленные представители военных и гражданских структур.

Как сообщает Al Jazeera, семья девятого погибшего, Мохаммеда аль-Касуса, планировала похоронить его в понедельник. Священник Йоханна Хамати рассказал AFP, что на похоронах в пятницу находились примерно 170–200 человек, когда снаружи началась стрельба. Сначала люди не поняли, что происходит, а затем начали забегать в церковь, ища укрытие.

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Нападавших разыскивают

Иорданские власти назвали нападение «экстремистским терроризмом». Король Абдалла II посетил раненых в больнице и пообещал решительный ответ. Нападавших все еще разыскивают; чиновники пока не установили, были ли они связаны с какой-либо вооруженной группировкой. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за стрельбу.

Христиане составляют около 3% населения преимущественно мусульманской Иордании. По данным AFP, среди раненых также были мусульмане. Священник Хамати призвал к единству, подчеркнув, что нападение затронуло представителей обеих религиозных общин.

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