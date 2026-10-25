Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до выборов активизировал усилия, чтобы получить от президента США Дональда Трампа дополнительные публичные заявления в свою поддержку. Об этом со ссылкой на двух американских собеседников сообщает Jerusalem Post.

По словам источников издания, Нетаньяху и несколько его сторонников из ближайшего окружения Трампа активно давят на президента США, стремясь придать его поддержке дополнительный политический импульс в конце кампании. Собеседники, осведомленные о настроениях в израильском обществе, назвали эти усилия признаком политического отчаяния премьера.

Разговоры с Трампом

Axios ранее сообщал, что Нетаньяху дважды разговаривал с Трампом в течение трех дней и просил его сделать новые заявления в свою поддержку. По данным издания, израильский премьер также предлагал возможные формулировки для таких заявлений и идею разговора Трампа с израильскими журналистами.

На прошлой неделе Трамп опубликовал в Truth Social заявление о полной поддержке Нетаньяху, назвав его великим премьер-министром-воином и важным партнером в противостоянии с Ираном. Президент США также предположил, что избрание другого лидера может отразиться на отношениях Израиля с Соединенными Штатами.

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Позиция Госдепартамента

В то же время высокопоставленный чиновник Государственного департамента США заявил Jerusalem Post, что американская администрация поддерживает контакты с широким кругом израильских собеседников и рассчитывает продолжить тесное сотрудничество с правительством, которое будет сформировано после выборов. Нормализация отношений Израиля с соседними странами, по его словам, остается приоритетом администрации.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе заявил, что не намерен поддерживать Нетаньяху или вмешиваться в израильские выборы. Часть советников Трампа, как пишет Jerusalem Post, считает, что другое правительство в Израиле могло бы облегчить продвижение дипломатических целей Вашингтона на Ближнем Востоке.

Согласно приведенным изданием опросам, Гади Айзенкот может получить в среднем 23 мандата, тогда как партии «Ликуд» прогнозируют 20 мест в Кнессете. В настоящее время у «Ликуда» 32 мандата.

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