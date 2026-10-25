以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在选举前两天加大了努力，以争取美国总统唐纳德·特朗普发表更多公开支持他的声明。《耶路撒冷邮报》援引两名美国消息人士报道称。

据该报消息人士称，内塔尼亚胡及其数名来自特朗普核心圈子的支持者正积极向美国总统施压，试图在竞选末期为特朗普的支持增添额外政治动力。了解以色列社会情绪的消息人士称，这些努力是总理政治绝望的迹象。

与特朗普的通话

Axios此前报道称，内塔尼亚胡在三天内两次与特朗普通话，并请求他发表新的支持声明。该媒体称，这位以色列总理还为此类声明提出了可能的措辞，并提出让特朗普与以色列记者交谈的想法。

上周，特朗普在Truth Social上发布声明，表示全力支持内塔尼亚胡，称他是一位伟大的战士型总理，也是应对伊朗对抗中的重要伙伴。这位美国总统还暗示，选出另一位领导人可能会影响以色列与美国的关系。

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国务院的立场

与此同时，一名美国国务院高级官员向《耶路撒冷邮报》表示，美国政府与广泛的以色列各方保持联系，并期望继续与选举后组建的政府密切合作。他说，以色列与邻国关系正常化仍是本届政府的优先事项。

美国副总统J.D.万斯上周表示，他无意支持内塔尼亚胡或干预以色列选举。《耶路撒冷邮报》写道，特朗普的部分顾问认为，以色列的另一个政府可能有助于推进华盛顿在中东的外交目标。

根据该报援引的民调，加迪·艾森科特平均可能获得23个席位，而利库德集团预计将在以色列议会获得20个席位。目前，利库德集团拥有32个席位。

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