Premier Izraela Binjamin Netanjahu na dwa dni przed wyborami zintensyfikował działania, aby uzyskać od prezydenta USA Donalda Trumpa dodatkowe publiczne deklaracje poparcia. Powołując się na dwóch amerykańskich rozmówców, informuje o tym Jerusalem Post.

Według źródeł gazety Netanjahu i kilku jego zwolenników z najbliższego otoczenia Trumpa aktywnie wywierają presję na prezydenta USA, dążąc do nadania jego poparciu dodatkowego politycznego impetu pod koniec kampanii. Rozmówcy znający nastroje w izraelskim społeczeństwie nazwali te działania oznaką politycznej desperacji premiera.

Rozmowy z Trumpem

Axios informował wcześniej, że Netanjahu dwukrotnie rozmawiał z Trumpem w ciągu trzech dni i prosił go o nowe deklaracje poparcia. Według portalu izraelski premier proponował również możliwe sformułowania takich oświadczeń oraz pomysł rozmowy Trumpa z izraelskimi dziennikarzami.

W ubiegłym tygodniu Trump opublikował w Truth Social oświadczenie o pełnym poparciu dla Netanjahu, nazywając go wielkim wojowniczym premierem i ważnym partnerem w konfrontacji z Iranem. Prezydent USA zasugerował również, że wybór innego przywódcy może wpłynąć na relacje Izraela ze Stanami Zjednoczonymi.

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Stanowisko Departamentu Stanu

Jednocześnie wysoki urzędnik Departamentu Stanu USA powiedział Jerusalem Post, że amerykańska administracja utrzymuje kontakty z szerokim gronem izraelskich rozmówców i liczy na kontynuację ścisłej współpracy z rządem, który zostanie utworzony po wyborach. Normalizacja relacji Izraela z sąsiednimi krajami, jak powiedział, pozostaje priorytetem administracji.

Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył w ubiegłym tygodniu, że nie zamierza popierać Netanjahu ani ingerować w izraelskie wybory. Część doradców Trumpa, jak pisze Jerusalem Post, uważa, że inny rząd w Izraelu mógłby ułatwić realizację dyplomatycznych celów Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie.

Według przytoczonych przez gazetę sondaży Gadi Eisenkot może uzyskać średnio 23 mandaty, podczas gdy partii Likud prognozuje się 20 miejsc w Knesecie. Obecnie Likud ma 32 mandaty.

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