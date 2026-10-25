Netanjahu prosi Trumpa o nowe deklaracje poparcia przed wyborami — Jerusalem Post
Premier Izraela Binjamin Netanjahu na dwa dni przed wyborami zintensyfikował działania, aby uzyskać od prezydenta USA Donalda Trumpa dodatkowe publiczne deklaracje poparcia. Powołując się na dwóch amerykańskich rozmówców, informuje o tym Jerusalem Post.
Według źródeł gazety Netanjahu i kilku jego zwolenników z najbliższego otoczenia Trumpa aktywnie wywierają presję na prezydenta USA, dążąc do nadania jego poparciu dodatkowego politycznego impetu pod koniec kampanii. Rozmówcy znający nastroje w izraelskim społeczeństwie nazwali te działania oznaką politycznej desperacji premiera.
Rozmowy z Trumpem
Axios informował wcześniej, że Netanjahu dwukrotnie rozmawiał z Trumpem w ciągu trzech dni i prosił go o nowe deklaracje poparcia. Według portalu izraelski premier proponował również możliwe sformułowania takich oświadczeń oraz pomysł rozmowy Trumpa z izraelskimi dziennikarzami.
W ubiegłym tygodniu Trump opublikował w Truth Social oświadczenie o pełnym poparciu dla Netanjahu, nazywając go wielkim wojowniczym premierem i ważnym partnerem w konfrontacji z Iranem. Prezydent USA zasugerował również, że wybór innego przywódcy może wpłynąć na relacje Izraela ze Stanami Zjednoczonymi.
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Stanowisko Departamentu Stanu
Jednocześnie wysoki urzędnik Departamentu Stanu USA powiedział Jerusalem Post, że amerykańska administracja utrzymuje kontakty z szerokim gronem izraelskich rozmówców i liczy na kontynuację ścisłej współpracy z rządem, który zostanie utworzony po wyborach. Normalizacja relacji Izraela z sąsiednimi krajami, jak powiedział, pozostaje priorytetem administracji.
Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył w ubiegłym tygodniu, że nie zamierza popierać Netanjahu ani ingerować w izraelskie wybory. Część doradców Trumpa, jak pisze Jerusalem Post, uważa, że inny rząd w Izraelu mógłby ułatwić realizację dyplomatycznych celów Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie.
Według przytoczonych przez gazetę sondaży Gadi Eisenkot może uzyskać średnio 23 mandaty, podczas gdy partii Likud prognozuje się 20 miejsc w Knesecie. Obecnie Likud ma 32 mandaty.